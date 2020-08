MotoGp, un rodeo da mettere in sicurezza (Di lunedì 17 agosto 2020) Rodeo Moto Gp. Come nel selvaggio West, solo con più benzina. La tragedia sfiorata domenica – con lo spaventoso incidente causato dal francese Johann Zarco – riporta d’attualità la questione della sicurezza dei piloti. Tutti illesi, per fortuna. Ma le dichiarazioni di chi ha rischiato la pelle confermano la delicatezza di una giostra che mette a repentaglio la vita di chi vi partecipa. Franco Morbidelli ha definito Zarco un «mezzo assassino», Valentino Rossi – uno dei leader più ascoltati del circuito – scosso e furente come raramente l’abbiamo visto, ha parlato di «poco rispetto per i colleghi e di regolamento da rivedere». Leggi su vanityfair

La tragedia sfiorata domenica in Austria con l'incidente provocato da Zarco, le accuse di Morbidelli e Valentino Rossi, i circuiti da rivedere, le garanzie per i piloti (dai caschi agli airbag): ecco ...

