Mascherine obbligatorie dalle 18 alle 6, vietato ballare in discoteca: le nuove regole (Di lunedì 17 agosto 2020) Tutto come previsto. Il problema – secondo il governo – non sono i migranti ma i giovani. Ma non solo, anche gli anziani che si divertono nei balli di gruppo. I dati sull’aumento dei contagi (che stanno dividendo il mondo scientifico) hanno dato il via all’allarme. E come da copione arrivano i nuovi divieti. Stop alle «attività del ballo, all’aperto e al chiuso, che abbiano luogo in discoteche e in ogni altro spazio aperto al pubblico». E «Mascherine obbligatorie anche all’aperto dalle 18 alle 6 nei luoghi dove c’è rischio di assembramento». Mascherine obbligatorie “ad orario”, le ironie del web Il ministro della Salute, Roberto Speranza, firma una nuova ... Leggi su secoloditalia

