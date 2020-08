La protesta di Daniela Santanché che manterrà aperto il suo locale (esattamente come dice l’ordinanza) (Di lunedì 17 agosto 2020) Mentre da tutta Italia arrivano notizie di persone rientrate dopo le vacanze all’estero, contagiati perché non hanno utilizzato la mascherina e per via di norme poco stingenti, c’è una porzione politica del nostro Paese che se la prende con il governo per aver limitato le attività del ballo. Una norma nata per evitare il proliferare di nuove infezioni, data la promiscuità che si crea nei luoghi in cui si balla. Tra le voci che si sono sollevate contro questa scelta, firmata dal Ministero della Salute, anche quella della senatrice di Fratelli d’Italia: Daniela Santanchè balla contro il governo. LEGGI ANCHE > Salvini dice che il governo «torna a chiudere i negozi». Ma non è vero VIDEO Il filmato è stato condiviso sui profili social della parlamentare di FdI ... Leggi su giornalettismo

