Francesco Cossiga, il grande enigma della prima Repubblica (Di lunedì 17 agosto 2020) Lo abbiamo amato, lo abbiamo ascoltato, lo abbiamo criticato, lo abbiamo sofferto, non sempre lo abbiamo capito. Francesco Cossiga, morto dieci anni fa è stato il grande enigma della prima Repubblica. Quei cinque anni al Quirinale di notabilato discreto, quasi grigio. E poi quei due anni di picconate inferte dalla sommità del Colle al sistema politico che lo aveva portato fin lì e che non vedeva l’ora di liberarsene.È stato un enigma perché è stato tante cose, e tanto contraddittorie. L’omino bianco e l’omino nero, come piaceva dire a lui raccontando se stesso. Il custode del galateo Repubblicano, da una parte. E dall’altra il leader forse più consapevole che quel ... Leggi su huffingtonpost

