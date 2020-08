Era Pierdavide Carone di Amici 9: oggi a 32 anni barba e capelli lunghi [FOTO] (Di lunedì 17 agosto 2020) Abbiamo conosciuto Pierdavide Carone alla nona edizione di Amici di Maria De Filippi. Il giovane cantautore si classificò terzo e dopo la trasmissione ha avuto avuto un enorme successo. La sua carriera, però, ha subito una brusca interruzione a causa della scoperta di una grave malattia. Ecco come sta oggi e come è diventato il giovane Carone. Pierdavide Carone oggi FOTO Era il 2010 quando Pierdavide Carone arrivò terzo nel noto talent di Maria De Filippi. Dopo aver partecipato alla trasmissione ed essere salito sul prestigioso palco di Sanremo, Pierdavide ha scoperto di avere un tumore. La malattia lo ha costretto a ritirarsi dalle scene per curarsi. ... Leggi su velvetgossip

