Ellen DeGeneres, un ex dipendente accusa: il suo show somigliava a Il diavolo veste Prada (Di lunedì 17 agosto 2020) Un ex dipendente ha accusato Ellen DeGeneres di aver creato un ambiente lavorativo simile a quello del film Il diavolo veste Prada nel suo show. Secondo nuove accuse Ellen DeGeneres avrebbe creato nel suo show un ambiente di lavoro simile a quello descritto ne Il diavolo veste Prada, il film del 2006 in cui Meryl Streep è la spietata direttrice della rivista americana Runway. Nel 2007 Meryl Streep conquistò il suo ennesimo premio vincendo il Golden Globe per il ruolo di Miranda nella commedia Il diavolo veste Prada. Un personaggio a cui è stata paragonata Ellen ... Leggi su movieplayer

francang1950 : Siate pronti a nuove lezioni anche se contraddicono quello che avete imparato ieri. (Ellen Degeneres) - clikservernet : Ellen DeGeneres, per la polizia la sua villa è stata svaligiata da qualcuno che la conosce - Noovyis : (Ellen DeGeneres, per la polizia la sua villa è stata svaligiata da qualcuno che la conosce) Playhitmusic - - CarlaChamorros : $27 million home in Montecito... - Gaia_bi2 : Sto seguendo la vicenda di Ellen DeGeneres e devo dire una cosa a tutte le celebrities che la difendono :?????????? -