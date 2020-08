David Silva Lazio, si decide tutto oggi: affare a rischio ma i biancocelesti sono fiduciosi (Di lunedì 17 agosto 2020) oggi è il giorno decisivo per il trasferimento di David Silva alla Lazio: fiducia tra i biancocelesti ma l’affare è a rischio oggi è il giorno decisivo per il trasferimento di David Silva alla Lazio. La definitiva fumata bianca è slittata ancora e questo non ha fatto altro che alzare il livello di paura per il possibile naufragio dell’affare, ma il club capitolino rimane fiducioso Come spiega La Gazzetta dello Sport il sì dello spagnolo alla proposta contrattuale del club romano non è ancora arrivata. La si attende per le prossime ore, al massimo entro oggi. Se non dovesse concretizzarsi la rottura sarebbe ... Leggi su calcionews24

Gazzetta_it : #DavidSilva, è il giorno decisivo. O lo spagnolo firmao addio #Lazio - romeoagresti : La #Juventus NON è interessata a #DavidSilva // Juventus are NOT interested in signing David Silva ?????@GoalItalia @goal - Sport_Mediaset : #DavidSilva non si fa più trovare dalla #Lazio: sta trattando con la #Juve. #SportMediaset - Rigna_over : Quindi: Thiago Silva a 0 David Silva a 0 Diego Costa a 0 ?????? Semplicemente, Paolo - Stronzetti : La Juve vuole David Silva' ma l'indiscrezione non trova conferme -