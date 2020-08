Coronavirus, test rapidi a Fiumicino: terzo caso di positività, ragazzo col Covid-19 di rientro dalla Croazia (Di lunedì 17 agosto 2020) Individuato presso l’Aeroporto di Fiumicino un terzo caso positivo ai test rapidi. Dopo il caso del ragazzo di Pescara di rientro da Malta e della ragazza romana proveniente dalla Grecia, un terzo caso di un ragazzo francese proveniente dalla Croazia (Spalato). Il ragazzo è asintomatico e sta bene. Avviato il contact tracing internazionale e posto in isolamento. Coronavirus, test rapidi a Fiumicino: terzo caso di positività, ragazzo col Covid-19 di rientro ... Leggi su ilcorrieredellacitta

