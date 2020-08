Coronavirus, le chiusure sono una disfatta non la soluzione: le colpe di una politica equivoca (Di lunedì 17 agosto 2020) A questo punto, dopo mesi grevi, in una situazione tollerabile e sotto certi aspetti apprezzabile nella sfera della salute, bisogna utilizzarla per un impulso vitale straordinario nel lavoro. Scrivo da tempo che se non si eccita la forza vitale del popolo italianonon faremo un passo verso la salvezza sociale. Le misure economiche così come sono disposte non innalzano il livello produttivo del Paese, sono misure compensative, di soccorso. Non di stimolo alla produzione, non rimedio dei grandi problemi strutturali che ci invalidano: infrastrutture, burocrazia, sistema giudiziario, malavita… Vogliamo la digitalizzazione, l’ economia verde, l’energia rinnovabile, lo Smart Working, la robotica, l’intelligenza artificiale, la vendita online. Bene, purché esista un programma, una finalizzazione organica. Non che ... Leggi su secoloditalia

