Calciomercato Inter, il Chelsea libera Emerson: è duello tra Conte e Pirlo (Di lunedì 17 agosto 2020) L’Inter potrà presto contare su una freccia in più sulla sinistra dopo la decisione del Chelsea di affondare il colpo per Chilwell del Leicester. Il ventitreenne inglese verosimilmente entro la settimana sarà aggregato alla rosa di Lampard segnando così il destino di Emerson Palmieri che potrà finalmente ritrovare la Serie A grazie all’attenzione sempre viva … L'articolo Calciomercato Inter, il Chelsea libera Emerson: è duello tra Conte e Pirlo Leggi su dailynews24

DiMarzio : #Calciomercato | #Juve, accordo con l'#InterMiami per #Matuidi - DiMarzio : #Calciomercato - L’#Inter e il ritorno di #Perisic: c’è l’apertura se il #BayernMonaco non dovesse riscattarlo - DiMarzio : #Calciomercato - L’ #Inter si avvicina a #Kumbulla - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Barcellona , è il giorno della verità: #Koeman in pole per la panchina, si decide anche il futuro di #Messi ? #Bartomeu #Int… - ApCalciomercato : Calciomercato Inter, non solo Lautaro | Barcellona ‘tenta’ un altro nerazzurro -