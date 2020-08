Barcellona, ufficiale esonero di Setien: “Prossimo allenatore annunciato nei prossimi giorni” (Di lunedì 17 agosto 2020) La notizia era nell’aria, ma adesso è ufficiale: Quique Setien non è più l’allenatore del Barcellona. Il club blaugrana ha comunicato sui social l’esonero del tecnico, lasciando presagire anche altri cambiamenti nei prossimi giorni. “Quique Setien non è più l’allenatore della prima squadra – si legge – Il nuovo tecnico verrà annunciato nei prossimi giorni all’interno di un processo più ampio di rinnovamento della squadra.” Il tweet del Barcellona ❗ Quique Setién no longer first team coach.The new coach will be announced in the coming days as part of a wide ranging restructuring of the ... Leggi su sportface

junews24com : Setien esonerato dal Barcellona, è ufficiale: a breve la «ristrutturazione del club» - - susydigennaro : RT @napolimagazine: BARCELLONA - Ufficiale: Setién non è più l'allenatore del club blaugrana - petrazzuolo : RT @napolimagazine: BARCELLONA - Ufficiale: Setién non è più l'allenatore del club blaugrana - sportli26181512 : Barcellona, ufficiale l’esonero di Setien: si attende Koeman: Il comunicato del club blaugrana: “Prima decisione al… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: BARCELLONA - Ufficiale: Setién non è più l'allenatore del club blaugrana -