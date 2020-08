Appuntamenti e scadenze: settimana del 17 agosto 2020 (Di lunedì 17 agosto 2020) (Teleborsa) – Lunedì 17/08/2020Borsa: Italia – Chiusura mercato after hours della Borsa di Milano (fino a venerdì 21/08/2020)Titoli di Stato: Tesoro – Regolamento medio-lungo Martedì 18/08/2020Appuntamenti: Banca d’Italia – Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull’esteroAziende:Home Depot – Risultati di periodoWal-Mart – Risultati di periodo Mercoledì 19/08/2020Aziende:Lowe’s Companies – Risultati di periodoNvidia – Risultati di periodo Giovedì 20/08/2020Appuntamenti: BCE – Pubblicazione dei verbali dell’ultima riunione di politica monetaria Malesia – Borsa di Kuala Lumpur chiusa per festivitàAziende:Alibaba Group – Risultati ... Leggi su quifinanza

