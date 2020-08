Amoroso (Silb): “Ballo capro espiatorio: ricorso contro stop del Governo” (VIDEO) (Di lunedì 17 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – È in programma domani, martedì alle ore 17, il confronto online tra i rappresentanti del Silb, il sindacato italiano locali da ballo per decidere di presentare il ricorso contro il provvedimento del governo che ieri ha fermato i locali e le sale da ballo. La conferma al microfono di Anteprima24 arriva da Alfonso Amoroso, rappresentante, in provincia di Salerno, del sindacato dei locali da ballo, che si è schierato da subito contro il provvedimento varato ieri dal Governo centrale che ha fermato tutti gli eventi in cui si balla, oltre all’obbligo delle mascherine dalle 18 alle 6. “Questa chiusura ci lascia sgomenti, anche alla luce degli investimenti effettuati dopo ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Amoroso Silb Amoroso (Silb): "Ballo capro espiatorio: ricorso contro stop del Governo" (VIDEO) anteprima24.it