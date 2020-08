Surface Duo: dettagli e comparto fotografico (Di domenica 16 agosto 2020) Il Surface Duo è finalmente disponibile al pre-ordine nel mercato USA ed appaiono ulteriori dettagli sulle specifiche e sul comparto fotografico. Surface Duo – dettagli e curiosità Microsoft ha stupito l’utenza durante la scorsa conferenza Surface e, al rilascio di ogni “teaser”, ha aumentato l’interesse dell’utenza. Nonostante l’aumento d’interesse, viste le possibilità di un dispositivo di questo genere, i dubbi fondamentali dell’utenza riguardavano: la CPU e il comparto fotografico. Gran parte dell’utenza si aspettava il lancio del Surface Duo alimentato dal nuovo SoC Snapdragon 865, mentre sin dal primo annuncio si è sempre ... Leggi su windowsinsiders

Microsoft conferma l’arrivo del suo nuovo smartphone pieghevole Surface Duo. Il dispositivo ha già attirato parecchia attenzione e tra pochi giorni sarà addirittura possibile acquistarlo. Il colosso h ...Le recensioni del Surface Duo, il primo smartphone Android di Microsoft in fase di sviluppo e finalmente pronto per lo sbarco sul mercato, non saranno brillanti. Il Duo, che verrà lanciato il 10 sette ...