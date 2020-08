Roma, poliziotto investito sulla corsia d’emergenza: è in codice rosso (Di domenica 16 agosto 2020) E’ stato falciato mentre si trovava sulla corsia di emergenza della diramazione Roma Nord della A1, il poliziotto che adesso è in gravi condizioni al Policlinico Gemelli. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 18:30. L’agente era intento a rimuovere dei detriti rimasti dopo un incidente avvenuto poco prima, per poter ripristinare la normale circolazione. Ad un tratto, mentre si trovava nella corsia di emergenza, è stato investito da un’auto, una Citroen, che lo ha fatto sbalzare sull’asfalto. La sue condizioni sono subito apparse gravi: è stato quindi richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che ha trasportato l’agente di polizia al Policlinico Gemelli, dove è stato ricoverato in ... Leggi su ilcorrieredellacitta

