Questione esterni, almeno uno partirà: l'indiziato è un ex top player (Di domenica 16 agosto 2020) Molto fluida la situazione sulle corsie difensive. Con l’aiuto di Jorge Mendes si cerca di trovare una sistemazione per Faouzi Ghoulam, con la pista Wolverhampton che potrebbe presto diventare attuale. Leggi su tuttonapoli

Ultime Notizie dalla rete : Questione esterni Inter, punto sugli esterni. Emerson, c’è un problema: si valutano alternative. Resta Biraghi fcinter1908 Milik, questione spinosa: avanza la Roma dopo il ribaltone Juventus

Piu spinosa la situazione che investe Arek Milik. L’attaccante polacco ha scelto di non prolungare il suo contratto in scadenza nel giugno 2021 ed è stato ufficialmente messo sul mercato dal Napoli. P ...

Lione, Cornet: «Se siamo arrivati in semifinale non è questione di fortuna»

Maxwel Cornet, esterno del Lione, è intervenuto ai microfoni di RMC Sport dopo la vittoria con il Manchester City. Ecco le parole dell’esterno francese autore del primo gol della serata: «Se siamo dov ...

