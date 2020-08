Palermo, giornalista filma tendopoli in spiaggia e viene aggredita dai bagnanti: “Mi hanno salvata i carabineri” (Di domenica 16 agosto 2020) Palermo, giornalista filma tendopoli in spiaggia e viene aggredita dai bagnanti Una giornalista freelance è stata aggredita a calci e pugni nel giorno di Ferragosto mentre filmava le operazioni di sgombero dei bagnanti sul litorale di Barcarello, borgata marinara di Sferracavallo, vicino Palermo. Ad essere aggredita anche un’amica che la accompagnava e che ha tentato di difenderla. A riportare la notizia è stata la testata Palermo Today, testata online con cui la giornalista collabora. A fermare l’aggressione sono stati i carabinieri che stavano facendo controlli per far rispettare il divieto ... Leggi su tpi

