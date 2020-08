MotoGp – Colpo Dovizioso in ottica Mondiale: la classifica piloti dopo il Gp dell’Austria (Di domenica 16 agosto 2020) Andrea Dovizioso si rilancia alla grande nella corsa al Mondiale. dopo un inizio di stagione opaco, con un solo podio arrivato alla prima gara, il pilotda Ducati, all’indomani dell’annuncio dell’addio alla scuderia di Borgo Panigale, vince il Gp dell’Austria sfruttando diverse defezioni fra i rivali. Fabio Quartararo, ancora leader del Mondiale, termina infatti 8°, mentre Maverick Vinales addirittura 10°. Dovizioso si piazza fra i due in classifica generale al secondo posto. Buona quinta posizione in pista e in classifica per Valentino Rossi preceduto da Binder. La classifica dei piloti di MotoGp dopo il Gp dell’Austria: 1 Fabio Quartararo 67 2 Andrea ... Leggi su sportfair

