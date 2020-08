Motocross, Herlings vince il Gp di Lettonia: nono e secondo posto per il pattese Cairoli (Di domenica 16 agosto 2020) Un nono e un secondo posto per il pattese Tony Cairoli al Gp di Kegums, terzo appuntamento nel giro di una settimana in Lettonia e quinto round stagionale del Mondiale di Motocross. Il 34enne siciliano... Leggi su feedpress.me

