La nascita di una nazione globale: Gli studenti e la filosofia di Rhodes (Di domenica 16 agosto 2020) Nel mio precedente articolo , ho discusso il ruolo del fondatore del Brookings Institute Strobe Talbott come parte integrante del puzzle dietro il Russia Gate e anche il suo indottrinamento come Rhodes Scholar a Oxford insieme al suo compagno di stanza Bill Clinton nel 1966. Ho affrontato l’ascesa del Rhodes Trust nel 1902 come think tank progettato esplicitamente per sabotare la diffusione di un modello multipolare di repubbliche sovrane applicando “pratiche di sistema americano” di protezionismo, banche nazionali e miglioramenti interni nell’era successiva alla guerra civile. In questo articolo, vorrei approfondire la struttura filosofica più profonda della visione del mondo di Rhodes Scholar così come si è espressa nel manifesto del Time Magazine ... Leggi su databaseitalia

