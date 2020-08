Inter, Handanovic: “Contro Shakhtar con coraggio e compattezza. Livello cresciuto, in semifinale…” (Di domenica 16 agosto 2020) L'Inter scalda i motori in vista della sfida contro lo Shakhtar. E' tutto pronto per Inter-Shakhtar, sfida valida per la semifinale di Europa League, che decreterà chi tra le due squadre potrà accedere alla finalissima della competizione. Una sfida analizzato dal capitano nerazzurro, Samir Handanovic, Intervenuto ai microfoni di "Sky Sport"."Affrontiamo una squadra di qualità. Serviranno coraggio e compattezza domani. Cosa cambia fra Shakhatar, Getafe e Leverkusen? Sono partite diverse. Il Getafe aveva un gioco diverso, quasi non sembrava una squadra spagnola. Il Bayer somiglia allo Shakhtar in attacco. Il Livello è cresciuto, siamo in semifinale, quindi dico ... Leggi su mediagol

