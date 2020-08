Ezio Greggio e Romina Pierdomenico: “Tante coppie sono saltate durante il lockdown, noi no!”. E svelano gli unici motivi per cui litigano (Di domenica 16 agosto 2020) Il conduttore Ezio Greggio sta convivendo felicemente con la sua compagna Romina Pierdomenico. I due, intervistati dal settimanale Gente, si sono mostrati ironici ed affiatatissimi. A causa della persistente diffusione del Covid-19, Ezio e la compagna trascorreranno le vacanze estive nei pressi della loro casa a Monaco, tra strutture e spiagge. Greggio ha raccontato di non avere avuto problemi di girovita durante il lockdown, grazie agli allenamenti consigliati da Romina ed alla ferrea cucina della ragazza sulla quale il conduttore ha ironizzato: Mi dice: “Ti faccio uno spago?” Io già pregusto un bel pranzetto perché so che è una brava cuoca, ma poi arriva il piatto e c’è ... Leggi su isaechia

