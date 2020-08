Allarme in Francia, record di nuovi casi: sono oltre 3 mila quelli registrati in 24 ore Quell’errore che non ci fa capire il virus (Di domenica 16 agosto 2020) Il numero di focolai sotto controllo è passato rapidamente da 17 a 252. Il governo valuta mascherine obbligatorie sul posto di lavoro Leggi su corriere

proietta : RT @giornalettismo: A marzo era stata l'Italia ad anticipare l'ondata dei contagi da #coronavirus in Europa. Oggi, la situazione potrebbe… - giornalettismo : A marzo era stata l'Italia ad anticipare l'ondata dei contagi da #coronavirus in Europa. Oggi, la situazione potre… - teletext_ch_it : COVID-19: Francia, torna alto l'allarme - gabriellaparisi : #Coronavirus, rave da diecimila persone in #Francia: è allarme contagi - Notiziedi_it : Seconda ondata, la Francia trema: 2.524 nuovi casi. Allarme in Germania, Romania e Spagna -