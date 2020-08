Viareggio e Pisa: vigili in strada e in spiaggia contro gavettoni e assembramenti (Di sabato 15 agosto 2020) Decine gli agenti di polizia, vigili urbani, carabinieri e personale della guardia di finanza hanno agito nelle spiagge, ma anche in strada e nel centro di Pisa, per assicurare il rispetto delle misure di contenimento del Covid-19. Nessuno dei giovani che con tende e sacchi a pelo avevano invaso gli arenili è stato denunciato Leggi su firenzepost

VIAREGGIO – Il sindaco, Giorgio Del Ghingaro, aveva emanato l’ordinanza: vietati i gavettoni nel giorno di Ferragosto. Così la polizia municipale è stata schierata in spiaggia, a Viareggio, per contra ...

