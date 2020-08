Spiagge chiuse, falò vietati e controlli sulle discoteche: ecco tutte le restrizioni anti-Coronavirus per il Ferragosto (Di sabato 15 agosto 2020) Ferragosto: controlli e restrizioni anti-Coronavirus in tutta Italia Sarà un Ferragosto in tono minore quello che molte persone si apprestano a festeggiare oggi, sabato 15 agosto: l’epidemia di Coronavirus e l’aumento preoccupante dei casi registrato negli ultimi giorni, infatti, hanno convinto sindaci e governatori a imporre una serie di restrizioni e controlli in tutta Italia, specialmente nelle località balneari. Se a livello nazionale è stato deciso di non intervenire, anche se il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia ha già preannunciato nuove strette anti-movida per il dopo Ferragosto, ci hanno pensato gli amministratori locali a imporre una ... Leggi su tpi

