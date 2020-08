“Sogno un uomo”. Madalina Ghenea, il matrimonio saltato all’ultimo e l’amore che resta tabù. Per l’attrice sono giorni difficili (Di sabato 15 agosto 2020) Quando si era presentata sulle scale dell’Ariston aveva fatto strabuzzare gli occhi a tutti. E i paragoni si era erano sprecati. Paragoni importanti per Madalina Ghenea, arrivata a scomodare miti della bellezza italiana come Sophia Loren, per la quale almeno in amore non c’è però pace. La modella, attrice e produttrice rumena è di nuovo single dopo aver vissuto una storia d’amore importante con il connazionale Matei Stratan. I due hanno avuto una figlia tre anni fa ed erano pronti a sposarsi ma poi all’improvviso il matrimonio è saltato. Il rapporto tra Madalina e Matei si è bruscamente interrotto e la Ghenea ha preferito non parlarne fino ad oggi. In una lunga intervista a Confidenze la 31enne ha spiegato cosa non ha funzionato ... Leggi su caffeinamagazine

Ultime Notizie dalla rete : “Sogno uomo”