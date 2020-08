Serena Enardu, un grave episodio finisce sui social: le scuse ai fan (Di sabato 15 agosto 2020) Questo articolo . Serena Enardu e la sorella Elga ieri sono state protagoniste di uno scivolone mediatico, pubblicando contenuti social inappropriati. Ecco cosa è successo. Questo non è esattamente un buon periodo per Serena Enardu, ex fidanzata di Pago, che ieri è stata protagonista insieme la sorella gemella Elga di un episodio molto spiacevole finito sui social. In … Leggi su youmovies

zazoomblog : Serena Enardu si scusa dopo le foto della torta con la svastica: “Siamo state superficiali” - #Serena #Enardu… - Malvy89611841 : RT @CiottolinaB: Mi confermate che serena enardu è na poveraccia? - zazoomblog : Serena Enardu e la sorella Elga nella bufera per la svastica sulla torta di compleanno - #Serena #Enardu #sorella… - zazoomblog : Serena Enardu e la sorella Elga nella bufera per la svastica sulla torta di compleanno - #Serena #Enardu #sorella… - zazoomblog : Serena Enardu e la sorella Elga nella bufera per la svastica sulla torta di compleanno - #Serena #Enardu #sorella… -