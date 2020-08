Rohani: «L'accordo sul nucleare? Ha sconfitto gli Usa» (Di sabato 15 agosto 2020) «Gli Emirati Arabi Uniti hanno commesso un grave errore», secondo il presidente iraniano Leggi su media.tio.ch

TEHERAN - «Il mezzo morto accordo sul nucleare ha sconfitto e umiliato gli Stati Uniti, poiché Washington non è riuscita a ottenere il sostegno per la sua risoluzione sull'estensione dell'embargo sull ...AGI - Il presidente dell'Iran Hassan Rohani ha condannato l'accordo tra Israele ed Emirati Arabi Uniti, ai quali ha lanciato il monito di non aprire al "regime sionista" nella regione. Rohani ha parla ...