Pirozzi: “Mia moglie chiese il bonus per l’edicola ad Amatrice. Querelerò chi la paragona ai furbetti” (Di sabato 15 agosto 2020) Roma, 15 ago – Il consigliere regionale del Lazio Sergio Pirozzi è intervenuto con alcune precisazioni riguardo alle accuse di aver percepito il bonus riservato alle Partite Iva in difficoltà durante l’emergenza sanitaria. Da un’inchiesta del Tempo era infatti emerso che l’ex sindaco di Amatrice aveva richiesto e ottenuto il sussidio di 600 euro. Pirozzi si era subito difeso sui social affermando che la richiesta del bonus era stata fatta per il negozio di sua moglie: «Il terremoto di Amatrice nel 2016 ha distrutto il negozio, ci siamo rialzati, poi è arrivato il Covid. Mia moglie rischiava di chiudere e ha chiesto il bonus». Due giorni fa ha ribadito le sue posizioni ... Leggi su ilprimatonazionale

