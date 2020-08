METEO 7 Giorni: tra VIOLENTI TEMPORALI e nuova ONDATA di CALORE da recod (Di sabato 15 agosto 2020) METEO SINO AL 21 AGOSTO 2020, ANALISI E PREVISIONE Passato il Ferragosto all’insegna della canicola e del clima rovente, soprattutto al Sud, ora l’anticiclone africano tende ad essere nuovamente incalzato da infiltrazioni instabili dalla circolazione depressionaria in prossimità del Golfo di Biscaglia. A risentirne sarà ancora una volta il Nord Italia, con ritorno di instabilità già domenica. I TEMPORALI colpiranno soprattutto l’area alpina e prealpina, a tratti in sconfinamento sulle pianure del Nord a macchia di leopardo. L’anticiclone riuscirà a proteggere il resto dell’Italia, garantendo condizioni di generale stabilità atmosferica immutata. Il gran caldo resterà assoluto protagonista, soprattutto tra il Sud e le due Isole Maggiori. In avvio ... Leggi su meteogiornale

