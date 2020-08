Long drink esotico cremoso e dolce: pina colada (Di sabato 15 agosto 2020) La pina colada è un Long drink, che si prepara con ananas, rum e in più latte di cocco. Un cocktail facile e semplice da fare, dissetante e dolce. Uno dei drink più apprezzati di origine caraibiche, nasce in Porto Rico, per la realizzazione della pina colada ci sono molte versioni; infatti c’è chi usa solo il succo e chi la polpa dell’ananas, poi esiste anche la versione analcolica. La pina colada è il Long drink giusto da sorseggiare per una pausa rinfrescante, durante le giornate estive. Buono anche come aperitivo da servire in terrazza. Per la preparazione della pina colada, oltre agli ingredienti che ... Leggi su notizieora

