Livorno, Spinelli: “Dobbiamo vendere a qualcuno, noi non resteremo al timone” (Di sabato 15 agosto 2020) Dopo ventun'anni di presidenza del Livorno, Aldo Spinelli è fermamente convinto di riuscire a vendere la società ad altri investitori. La trattativa con l'imprenditore spagnolo Manuel Fernandez pare che abbia subito qualche rallentamento, ma nonostante ciò il patron del club toscano non perde le speranze, come riportato nelle dichiarazioni rilasciate a LivornoToday.LE DICHIARAZIONIcaption id="attachment 954641" align="alignnone" width="1024" Aldo Spinelli (getty images)/captionLe parole di Spinelli in merito alla cessione del club: "A qualcuno venderemo, non abbiamo perso le speranze. Aspettiamo fino al 23, poi vedremo cosa fare, ma di sicuro non resteremo noi al timone della ... Leggi su itasportpress

Una Pec inviata alla società ha chiuso il rapporto suo e del vice Melidoni. Intanto la cessione della società sembra lontana LIVORNO Mettiamola così: nessuno lo ammetterà mai, ma il piano di Aldo Spin ...

LIVORNO Una cosa va detta di questo misterioso Juan Manuel Fernandez: è convinto di quello che fa. Che tipo di personaggio sia, non ci permettiamo di dirlo. A oggi i dati di fatto sono due. 1) non ha ...

