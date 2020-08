La dieta di Letizia Ortiz per avere un fisico così tonico: niente zucchero (Di sabato 15 agosto 2020) Letizia Ortiz non teme nessun abito, che lasci scoperte spalle o braccia, che evidenzi le gambe o altro, la regina di Spagna segue una dieta che la fa apparire sempre in gran forma, soprattutto tonica. Ovvio che la dieta da sola non basta e Letizia Ortiz come è noto si allena da sempre in modo costante praticando più di uno sport. Dallo yoga alla cyclette ma c’è anche la Zumba e l’immancabile lavoro in palestra. Sono i tricipiti il suo punto di forza, per Letizia di Spagna non c’è da temere nemmeno il saluto alla folla. Può alzare il braccio e agitarlo e non avrà mai l’effetto pipistrello così tanto odiato dalle donne. Le braccia flaccide sono un vero problema per molte ma l’ex giornalista le ... Leggi su ultimenotizieflash

tufotufino : @13mari81 @Ire_Lica @Zakk701 @BiasiMonica @Manzo_xy @Edda_luciano69 @FedeJill @maddalena2471 @urso_letizia… -

Ultime Notizie dalla rete : dieta Letizia La dieta di Letizia Ortiz per avere un fisico così tonico: niente zucchero Ultime Notizie Flash Letizia Ortiz incanta l’isola di Minorca: prendisole, spalle nude e quello spacco…

Abito bianco, espadrillas e una colorata shopper di tela. La regina è super trendy. E con re Felipe prosegue il tour anche in vacanza: la monarchia deve riguadagnare ...

Le braccia toniche della regina Letizia e gli esercizi per «l'effetto pipistrello»

I bicipiti della regina di Spagna sono famosi per essere scolpiti. Merito di una intensa routine fitness e di una alimentazione povera di zuccheri che preserva la compattezza della pelle Il segreto de ...

Abito bianco, espadrillas e una colorata shopper di tela. La regina è super trendy. E con re Felipe prosegue il tour anche in vacanza: la monarchia deve riguadagnare ...I bicipiti della regina di Spagna sono famosi per essere scolpiti. Merito di una intensa routine fitness e di una alimentazione povera di zuccheri che preserva la compattezza della pelle Il segreto de ...