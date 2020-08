Juventus, quattro nomi per l’attacco bianconero: c’è un ex nella lista di Pirlo (Di sabato 15 agosto 2020) Via Sarri, dentro Pirlo e la Juve cambia filosofia. Rosa da svecchiare e attacco da cambiare nella sua conformazione con la possibile partenza di Higuain. Sono quattro, secondo Sky Sport, i nomi segnati dal nuovo tecnico della Juventus sul taccuino di Fabio Paratici. Due arrivano dalla Serie A e due dall’estero con la possibilità di ritrovare in bianconero un ex che ha fatto accendere la passione dei suoi tifosi. Edin Dzeko è l’obiettivo numero uno data la sua possibile partenza dalla Roma ma attenzione anche a Duvan Zapata, per il quale però l’Atalanta chiede almeno 60 milioni di euro. Dall’estero, invece, spicca la possibilità di rivedere Alvaro Morata alla Juve dopo una parentesi non propriamente felice all’Atletico Madrid ma ... Leggi su sportface

