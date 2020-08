Iran, Rohani condanna l’accordo tra Emirati Arabi e Israele: «Un errore enorme» (Di sabato 15 agosto 2020) Il presidente Iraniano Hassan Rohani ha condannato duramente l’accordo di pace tra Israele ed Emirati Arabi Uniti, annunciato il 13 agosto scorso. Secondo il leader Iraniano, citato da Reuters, Abu Dhabi ha commesso un «errore enorme» a normalizzare i rapporti con Israele. L’accordo rischia di isolare ulteriormente la Repubblica Islamica, avvicinando di fatto i suoi due più acerrimi nemici nella regione: Israele e l’asse sunnita – di cui gli Emirati fanno parte – capeggiato dall’Arabia Saudita. Prima dell’intervento di Rohani, una nota ufficiale di Teheran aveva preso una posizione netta ... Leggi su open.online

15 agosto 2020 Il presidente dell'Iran Hassan Rohani ha condannato l'accordo tra Israele ed Emirati Arabi Uniti, ai quali ha lanciato il monito di non aprire al "regime sionista" nella regione. Rohani ...Il presidente dell'Iran Hassan Rohani in un discorso in diretta tv si schiera contro l'accordo di pace tra Israele e Emirati Arabi Uniti. Secondo il presidente iraniano gli Emirati hanno commesso «un ...