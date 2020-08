Georgette Polizzi, ecco come è costretta a fare il bagno a causa della malattia che l’ha colpita (Di sabato 15 agosto 2020) Georgette Polizzi, il dramma sclerosi multipla continua Georgette Polizzi ha scoperto di avere la sclerosi multipla ormai da tantissimo tempo. Un male che è arrivato all’improvviso e che allo stesso modo le ha cambiato totalmente la vita, oggi combatte con tanta forza e coraggio. Sono giorni difficili per lei che non si diverte più come faceva prima. Va al mare, ma per poter entrare in acqua e rinfrescarsi ha bisogno di aggeggi che mai avrebbe potuto immaginare di dover usare. Così si mostra in acqua mentre fa un bagno nel mar Mediterraneo insieme al marito Davide Tresse. Ha un salvagente e si tiene alle corde legate alla barca. Sotto la foto scrive che le cose cambiano improvvisamente. Prima della malattia lei e Davide ... Leggi su kontrokultura

