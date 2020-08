Gazzetta - Ibrahimovic vuole più soldi: la richiesta al Milan (Di sabato 15 agosto 2020) Secondo La Gazzetta dello Sport non va escluso che il Milan alzi la proposta, magari a 6 milioni più bonus. Ma comunque il calciatore dovrà rivedere le proprie pretese economiche. Il raduno della ... Leggi su milanlive

Che Ibrahimovic fosse imprevedibile lo si sapeva, ma che la trattativa per il suo rinnovo fosse così complicata, no. Sembrava ormai tutto fatto, con la formula da 5 milioni più bonus per superare i 6 ...Partita a scacchi tra Milan e Ibrahimovic. La proposta dei rossoneri può raggiungere i sei milioni ma lo svedese ne vuole 7,5. Il Milan e Zlatan Ibrahimovic si allontanano ma la partita a scacchi tra ...