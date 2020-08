Ferragosto in carcere (Di sabato 15 agosto 2020) Mi faccio la mia galera senza disturbare nessuno, mi alleno, ascolto la musica, scrivo, leggo e non faccio comunella con nessuno. Il vice comandante mi ha detto: "Da quarant'anni faccio questo lavoro ... Leggi su pressenza

DalpianoFabiola : RT @RadioRadicale: ?? Anche quest'anno il @PartitoRadicale lancia l'iniziativa del 'Ferragosto in carcere'. Tra il 1??4?? e il 1??5?? agost… - MauroMirandoli : RT @DxZagor: CARO GRILLO, NARRACI CHE FERRAGOSTO HAI ORGANIZZATO PER TUO FIGLIO? TE LO CHIEDO PER TENERE INFORMATI TANTI INNOCENTI IN ATTE… - BrioschiAnna : RT @DxZagor: CARO GRILLO, NARRACI CHE FERRAGOSTO HAI ORGANIZZATO PER TUO FIGLIO? TE LO CHIEDO PER TENERE INFORMATI TANTI INNOCENTI IN ATTE… - Angelinidavide3 : RT @DxZagor: CARO GRILLO, NARRACI CHE FERRAGOSTO HAI ORGANIZZATO PER TUO FIGLIO? TE LO CHIEDO PER TENERE INFORMATI TANTI INNOCENTI IN ATTE… - sadape54 : RT @AntigoneOnlus: Come si vive ferragosto in carcere, con il caldo dell'estate e pochi rimedi per lenirlo? -

Ultime Notizie dalla rete : Ferragosto carcere Ferragosto in carcere PRESSENZA – International News Agency "Marassi, carcere sovraffollato e anno zero per test sierologici e tamponi"

Il carcere di Marassi ha una capienza di 550 detenuti ma ne ospita 700. "Troppe ancora le celle con sei detenuti laddove dovrebbero essere in quattro. Un problema per i detenuti ma anche per la polizi ...

La ministra Lamorgese: "Milano è una città sicura, non il Far West". Doppio vertice di Ferragosto in prefettura

Dalla sede della prefettura di Milano, in corso Monforte, arriva in videocollegamento il saluto alle centrali operative di via Fatebenefratelli e di via Moscova, di piazza Beccaria e via Messina, ma a ...

Il carcere di Marassi ha una capienza di 550 detenuti ma ne ospita 700. "Troppe ancora le celle con sei detenuti laddove dovrebbero essere in quattro. Un problema per i detenuti ma anche per la polizi ...Dalla sede della prefettura di Milano, in corso Monforte, arriva in videocollegamento il saluto alle centrali operative di via Fatebenefratelli e di via Moscova, di piazza Beccaria e via Messina, ma a ...