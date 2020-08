Coronavirus nel Lazio, i dati di Ferragosto: oggi 58 casi, oltre la metà sono di importazione. D’Amato: ‘Se continua così si rischia di pregiudicare l’apertura delle scuole’ (Di sabato 15 agosto 2020) Coronavirus nel Lazio, ecco la situazione aggiornata nel giorno di Ferragosto. “oggi registriamo 58 casi e zero decessi”, fa sapere l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato. Di questi, oltre la metà dei casi sono di importazione o di riguardano giovani di rientro dalle vacanze: sette i casi di rientro da Malta, sette da Romania, quattro casi da Spagna, sei casi da Grecia (4 da Corfù), tre casi da Croazia, due casi da Bielorussia e un caso da Albania. “I drive-in stanno lavorando a pieno regime – prosegue D’Amato – Siamo tornati ai livelli di maggio, ... Leggi su ilcorrieredellacitta

