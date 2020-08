Che fine ha fatto Luca Dirisio? Dopo ‘Calma e sangue freddo’ è diventato così… [FOTO] (Di sabato 15 agosto 2020) Con la sua ‘Calma e sangue freddo’, Luca Dirisio è diventato l’idolo di tutti gli adolescenti dei primi anni ‘2000. Al tempo, Luca aveva solo 26 anni e grazie a quel brano vinse il premio rivelazione dell’anno Festivalbar, giungendo al 15esimo posto dei singoli più venduti d’Italia nel 2004. Dopo un periodo di allontanamento dalle scene, nel 2019 è tornato con un nuovo brano. Luca Dirisio OGGI FOTO Era il 2004 quando un giovanissimo Luca Dirisio faceva ballare gli adolescenti del nuovo millennio con il singolo ‘Calma e sangue freddo’. A distanza di anni, sono tantissimi coloro che non hanno dimenticato il ritornello di ... Leggi su velvetgossip

