Caos ex caserma Treviso, il sindaco chiede i danni al governo per i 260 immigrati positivi (Di sabato 15 agosto 2020) Treviso, 15 ago – «Abbiamo chiesto ai cittadini di fare sacrifici, di rimanere chiusi in casa, abbiamo chiuso le attività; hanno fatto chiudere i bar se per caso c’erano tre persone senza mascherina e poi scopriamo che in una struttura dello Stato fanno quello che vogliono e può succedere di tutto». La misura è colma per il primo cittadino di Treviso, Mario Conte. Il motivo di tanta rabbia è la vicenda dell’ex caserma Serena, il centro di accoglienza trevigiano balzato agli onori della cronaca per essere diventato una bomba sanitaria con 260 positivi al coronavirus su 300 ospiti della struttura. Sì perché oltre alla preoccupazione per il rischio sanitario si aggiunge anche quello dell’ordine pubblico: i quasi 300 extracomunitari non ne ... Leggi su ilprimatonazionale

