Brutta caduta al Giro di Lombardia per Remco Evenepoel (Di sabato 15 agosto 2020) Una caduta terribile per Remco Evenepoel, uno dei corridori favoriti per il Giro della Lombardia. Sono le 17 circa quando il ventenne belga perde il controllo della bici e cade in un burrone, nella discesa che dalla Colma di Sormano porta al lago di Como. Evenpoel tocca il muretto che delimita la carreggiata e si ribalta. La bici rimane in strada, mentre lui vola giù. Sono momenti di forte angoscia, i soccorsi arrivano immediatamente e mentre viene soccorso dai sanitari, rimane cosciente. Viene soccorso dai sanitari, stabilizzato e messo su una barella per poi essere portato via in ambulanza. Secondo le prime informazioni, non sarebbe grave, ma avrebbe portato un forte trauma alla gamba destra. Sono immagini forti che hanno tenuto tutti i presenti con il fiato sospeso. Leggi su sbircialanotizia

