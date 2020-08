Attraversa con la mamma, un bimbo di quattro anni viene investito da un'auto (Di sabato 15 agosto 2020) ANCONA - Paura ieri nel tardo pomeriggio in corso Carlo Alberto dove un bambino di 4 anni è stato investito da un'auto . L'allarme è stato lanciato attorno alle 19,30 nel tratto di strada all'altezza ... Leggi su leggo

JulesJ610 : RT @Italia: Pesca nei laghetti alpini, lanciati con il parapendio, arrampicati sulle alte vette, sali sulla tua mtb, cammina scoprendo casc… - wolfiestarks : quell'how it started/how it ended con le immagini di got che inizia e finisce con un guardiano della notte che attr… - rosydelpopolo : Che mi guardi cosi, Con quell'aria un po' curiosa Mentre mi avvicino a te Ed un brivido dal cuore Mi attraversa l'a… - mirkomorini : @Aguy65338248 @Mala_1977 @mattiasanna77 @lauraboldrini 'respingerlo con ogni arma' l'hai scritto tu. Il respingimen… - Takayu94448885 : RT @thecaustic: Il dolore mi attraversa E docile mi chiama. Dolere ma non soffrire. Avanzare dolce, Anche poco, E portarlo con me. #poes… -

Ultime Notizie dalla rete : Attraversa con Framura, tutti i profumi (e i sapori) della vera Liguria

Se non fosse per la vespa velutina, a Framura, borgo del levante ligure, posizionato tra la letteraria Levanto e la lussuosa Portofino, sarebbe davvero un’estate fantastica. E invece Guido Erluison, i ...

Teatro Povero di Monticchiello, Isole d’istanti, un pellegrinaggio teatrale

C’è, nel titolo dello spettacolo del Teatro Povero di Monticchiello, Isole d’istanti, un gioco di parole che riassume molto di quello che abbiamo attraversato nei mesi di pandemia. Durante la notte de ...

Se non fosse per la vespa velutina, a Framura, borgo del levante ligure, posizionato tra la letteraria Levanto e la lussuosa Portofino, sarebbe davvero un’estate fantastica. E invece Guido Erluison, i ...C’è, nel titolo dello spettacolo del Teatro Povero di Monticchiello, Isole d’istanti, un gioco di parole che riassume molto di quello che abbiamo attraversato nei mesi di pandemia. Durante la notte de ...