Antonio Razzi a FqMagazine: “Si devono vergognare i politici che hanno chiesto il bonus, non io che faccio i video su TikTok” (Di sabato 15 agosto 2020) “Le andrebbe di sentirci per parlare della sua svolta dalla politica allo spettacolo?”, è il messaggio inviato ad Antonio Razzi. La risposta: “D’accordo, però la politica non è finita per me”. Da quando non è stato ricandidato con Forza Italia, l’ex senatore si è buttato a capofitto nel mondo dello spettacolo tra comparsate televisive, la partecipazione a Ballando con le Stelle e i balletti su TikTok. “La vita è una sola, non so se gli altri politici vivranno due o tre volte: io no, e allora me la godo. Anche Matteo Salvini, che è il segretario di un partito, ha un profilo su TikTok. Perché lo faccio? Per stare vicino ai giovani”. Politica e balletti su TikTok: come possono coesistere queste due anime?“Il mondo ... Leggi su ilfattoquotidiano

