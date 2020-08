Andare in vacanza: arte filosofica da riscoprire nel suo essere più profondo (Di sabato 15 agosto 2020) Ad agosto tutti in vacanza, soprattutto nel periodo che combacia con il famoso Ferragosto: ma sappiamo davvero come e cosa voglia dire “Andare in vacanza?” Con gli anni ci siamo abituati al concetto di vacanza come un programma da stabilire mesi e mesi prima. Agenzie di viaggi, tour operator, promozioni e via discorrendo ci presentano un pacchetto prestabilito da prendere al “volo”. Durante quest’anno è risultato tutto un po più difficile, a causa della pandemia da coronavirus. Ma come narrava un vecchio detto… “Non tutto il male viene per nuocere”. E tale detto è, ad oggi, molto azzeccato (rispetto parlando per le vittime di tale virus). Alcuni di noi hanno riscoperto il gusto dei paesaggi interni al nostro Paese, altri un modo ... Leggi su bloglive

Lo chef Davide Oldani: «Il mio primo Ferragosto a Milano, la sento viva anche quando si svuota»

Agosto a Milano. Una strana sensazione per chi come me, per vacanza o per lavoro, non ha mai vissuto la città in questo periodo dell’anno. È vero, non sarà così per tutto il mese, sono una persona for ...

