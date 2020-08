Zingaretti dopo il voto su Rousseau: "Non sosterremo mai la ricandidatura della Raggi" (Di venerdì 14 agosto 2020) Nicola Zingaretti mette le mani avanti: mai a sostegno del Movimento 5 Stelle a Roma. dopo gli esiti del voto sulla piattaforma Rousseau che hanno rivoluzionato due capisaldi della linea politica pentastellata, approvando alleanze con altri partiti a livello locale e sdoganando il terzo mandato nei consigli comunali, il segretario del PD e presidente della Regione Lazio afferma: "Non sosterremo mai la ricandidatura della sindaca Raggi perché credo che siano stati cinque anni drammatici per la capitale d’Italia".Secondo Zingaretti che ha parlato da Orbetello: "I candidati per le amministrative del 2021 li decidiamo dopo quelle del 2020". A proposito del via libera da parte ... Leggi su blogo

