Viviana Parisi, ecco dove stava andando: la ricostruzione su Facebook (Di venerdì 14 agosto 2020) Viviana Parisi «voleva recarsi alla "Piramide della Luce" a Moffa d'Anfermo», proprio a pochi chilometri da dove è stato trovato il corpo della donna privo di vita. Claudio Mondello,uno dei due legali e cugino del marito di Viviana, sembra esserne certo. Lo scrive su Facebook, in lungo post dove presenta una sorta di ricostruzione di quanto probabilmente accaduto la mattina del 3 agosto. La «Piramide al 38º parallelo» è un'opera dell'artista Mauro Staccioli e fa parte della «Fiumara d'Arte», un museo all'aperto costituito da diverse sculture di artisti contemporanei ubicate lungo gli argini del fiume Tusa. Una piramide affacciata sul mare dove ogni anno a giugno (la prima domenica dopo il ... Leggi su howtodofor

