Udinese, Fofana verso il Lens: “Voglio tornare in Francia, ho fatto la mia scelta” (Di venerdì 14 agosto 2020) In un’intervista concessa a “L’Equipe“, il centrocampista in uscita dall’Udinese Seko Fofana ha fatto chiarezza sul proprio futuro: “Ho scelto il Lens. Nonostante io abbia ricevuto tante richieste, fin da subito ho avuto le idee molto chiare. Desidero tornare in Francia e sono pronto a mettere la mia esperienza a servizio di questo club. Ho parlato sia con i dirigenti che con alcuni calciatori e sono stato convinto fin da subito. Con l’Udinese sono stati 4 anni molto positivi e ringrazio la società, ma spero che si trovi presto l’accordo così da poter iniziare questa nuova esperienza“. Leggi su sportface

