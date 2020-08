Spagna: discoteche chiuse e divieto di fumo all'aperto (Di venerdì 14 agosto 2020) La curva dell'epidemia resta alta in Spagna - i nuovi casi sono in diminuzione rispetto alla settimana scorsa, ma ad aumentare ora sono i decessi - e il governo decide di correre ai ripari disponendo la chiusura delle discoteche, il divieto di fumo in strada quando non è possibile rispettare il distanziamento e l'obbligo per i bar di chiudere a mezzanotte.Ad annunciare le nuove misure restrittive è stato il Ministro della Sanità Salvador Illa, che ha deciso di estendere a tutto il Paese le misure già testate negli ultimi giorni in Galizia e nelle Baleari. Questo lo storico degli ultimi giorni in Spagna:14 agosto 2020: 2.987 nuovi casi e 12 decessi 13 agosto 2020: 2.935 nuovi casi e 26 decessi 12 agosto 2020: 1.690 nuovi casi 11 agosto 2020: 1.418 nuovi casi e 3 decessi 10 ... Leggi su blogo

