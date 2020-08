Regale Cate Blanchett, vita cinema teatro (Di sabato 15 agosto 2020) Due volte Oscar (per la sua Katharine Hepburn in Aviator di Martin Scorsese e per Blue Jasmine di Woody Allen), Coppa Volpi alla 64a Mostra per il Bob Dylan androgino in I’m Not There di Todd Haynes, Cate Blanchett, 51 anni, avvolti di biondo miele e di fragranza (il profumo Sì di Armani, di cui è musa da anni: una partecipazione da 8 milioni di euro), torna quest’anno a Venezia, presidente di giuria : altro bis, dopo essere stata presidente … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Regale Cate Blanchett, vita cinema teatro | il manifesto Il Manifesto

